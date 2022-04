Bremer: “Ho sempre seguito Lucio. Van Dijk un riferimento e Koulibaly…”

Parla il centrale Granata

ATTACCANTI - Un passaggio anche sul modo di difendere contro determinati attaccanti: "Se devo difendere contro Osimhen come mi comporto? Con palla libera, devi scappare sempre. Con Osimhen prendi 3-4 metri, a lui non piace mai la palla al piede ma lontano". Diverso con Ibrahimovic: "Con lui puoi stargli attaccato, non va in profondità così tanto come Osimhen. È meglio stargli attaccato e cercare di anticiparlo perché lui è grosso e devi saper usare bene il corpo".