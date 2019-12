Brescia, appello di Cellino a Balotelli: “Resta, altrimenti perdiamo tutti…”

Dopo una battuta infelice su Balotelli, torna a parlare Massimo Cellino, patron del Brescia. Intervistato da Le Iene, il numero uno delle Rondinelle ha fatto il punto sulla situazione del centravanti italiano e i rumors che riguardano il suo futuro. Non solo, il presidente ha fatto un vero e proprio appello a Super Mario per farlo rimanere a combattere per il club della sua città.

SPIEGAZIONE – Prima di tutto l’ennesima precisazione sulla battuta infelice nei confronti del calciatore: “Volevo sdrammatizzare, forse l’ho fatto un po’ troppo (ride ndr). Intendevo che se a voi (giornalisti ndr) non va bene così com’è e dunque cosa deve fare questo ragazzo? Si deve schiarire. Scuse? Non l’ho mica offeso io a Mario. Quando la mia battuta è stata interpretata in quel modo io mi sono preoccupato più di come sarebbe uscito Balotelli che di tutto il resto. La mia frase è stata strumentalizzata, ma indubbiamente ho detto una caz…ta”.

BALOTELLI – E sullo stato d’animo di Balotelli e sulle voci di mercato: “Mario è triste perché non riesce ad esprimere il suo calcio. Ci parlo tutti i giorni”. “Mario fa vedere che è un guerriero che sfida tutti, ma non è così. Lo vedi che è un omone alto un metro e novanta, ma se facesse vedere che soffre ed è fragile magari capirebbero. Lui ha bisogno di molto più affetto di quello che sembra. A gennaio può andare via gratis, ma spero rimanga”. E poi l’appello diretto al calciatore: “Mario, non andare via. Se vai via, abbiamo perso la scommessa entrambi. Stai a Brescia e fai vedere che sei venuto qui per farci vincere“.