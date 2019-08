Brescia, arriva Balotelli: “Finalmente torno nella mia città”

Mario Balotelli è tornato. L’attaccante italiano ha scelto il Brescia per ripartire dopo l’esperienza francese tra Nizza e Marsiglia. Il club italiano è l’ideale perché ha un progetto ambizioso e permette al giocatore di rimanere vicino alla famiglia. SuperMario ha mostrato tutta la felicità per questa scelta. Dapprima sui social ha postato il video in cui scherzava con il proprio cane Bruce chiedendogli ripetutamente se tifasse Brescia. Dopo aver ottenuto l’approvazione dell’amico a quattro zampe, Balotelli ha pubblicato un altro video in cui riassumeva le varie tappe della sua straordinaria carriera, dagli esordi all’Inter fino alle ultime avventura in terra francese. Ora “Balo” è davvero pronto a ricominciare da Brescia.