Brescia, arriva il primo tanto atteso gol di Balotelli nel 3-2 in amichevole al Frosinone

Nella sua seconda amichevole giocata col Brescia, Mario Balotelli lascia il segno per la prima volta da quando veste la maglia delle Rondinelle. Bloccato in campionato per un totale di 4 turni per una squalifica che si tira a dietro dalla scorsa stagione di Ligue 1, l’attaccante è potuto scendere in campo coi nuovi compagni solo mercoledì nel test contro il Mantova (vinto per 5-1) e oggi, contro il Frosinone. Il match è terminato 3-2 in favore degli uomini di Corini e il gol che ha aperto le danze è stato proprio di Super Mario, bravo di testa a infilare Bardi su angolo di Romulo, appena arrivato in biancoblù. Grande festa per i quasi 2mila tifosi presenti sugli spalti del campo Gino Corioni di Ospitaletto, in provincia di Brescia. Per la cronaca, le altre reti sono state di Bisoli e Romulo per le Rondinelle, di Trotta e Vitale per i giallazzurri di Nesta.