Brescia, Aye: “Balotelli? Un leader, non è come viene descritto dalla stampa”

Mentre il campionato è attualmente sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus, l’attaccante del Brescia Florian Aye ha rilasciato un’intervista a France Football, nella quale ha parlato anche del suo compagno di squadra Mario Balotelli.

BALOTELLI – “Mario è un ragazzo eccezionale, è gentile e generoso, non è come viene descritto dalla stampa. Io sono rimasto sorpreso in maniera positiva: nello spogliatoio, grazie alla sua esperienza, è un leader. Ha un grande talento ed è una persona alla quale piace ridere e divertirsi: porta gioia di vivere”.

CAMPIONATO – “Già prima che il campionato venisse interrotto ci chiedevamo se tutto sarebbe stato portato a termine. Adesso non possiamo nemmeno correre, è tutto limitato e le strade sono deserte. La salute, in questo momento, è la priorità”.