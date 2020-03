Brescia, Ayé: “Il gol è come una droga. Ho fatto fatica ad adattarmi”

Il Brescia è sicuramente una delle squadre che più ha sofferto il salto dalla B alla A. I repentini cambi di panchina hanno fatto sì che il gruppo perdesse alcuni punti di riferimento e prima dello stop forzato la squadra non riusciva più a ottenere risultati utili per la salvezza.

AYE‘ – Uno dei giocatori che forse più ha deluso nella stagione delle rondinelle è sicuramente Florian Ayé. Il francese è arrivato a Brescia direttamente dalla Ligue2, dove militava nel Clermont. Il centravanti ha rilasciato un’intervista a France Football nella quale ha spiegato i suoi problemi di adattamento alla Serie A: “C’è grande differenza fra la Ligue 2 e la Serie A. Si gioca un calcio diverso con molta più intensità. Mi sono dovuto adattare ad un modo diverso di giocare a calcio e ad una cultura calcistica differente. In Italia cona molto di più la tattica. Mi ci è voluto un po’ di tempo ma nelle ultime settimane prima dello stop al campionato mi sentivo davvero bene”.

GOL – Riguardo al gol che ancora non è arrivato, il giocatore si è detto tranquillo: “Per gli attaccanti segnare è come una droga. Quando non hai la tua dose non stai bene. Personalmente però non mi sono mai scoraggiato e ho continuato a lavorare, tanto che adesso mi sento molto cresciuto. Gioco con grandi calciatori e questo mi permette di ottenere il meglio”.