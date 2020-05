Brescia, Balotelli è un caso: presente sui social, assente sul campo…

Mario Balotelli è un caso. L’attaccante del Brescia sembra essere sempre più distante dalle Rondinelli. Per lui niente rientro con i compagni per gli allenamenti dopo il via libera. Il sui futuro sembra essere già scritto con l’addio alle Rondinelle a fine stagione.

Balotelli è un caso

Rumors di mercato, litigi social e tanti video pubblicati. In tutto questo, però, Mario Balotelli non torna sul campo. L’attaccante del Brescia è un vero caso. Nonostante il via libera alle sessioni di allenamento, Super Mario non si è ancora visto al centro sportivo di Torbole Casaglia. Nessun obbligo è stato imposto ai calciatori, ma tutti, tranne lui, si sono visti almeno una volta. Ecco perché attorno a Balotelli aleggia un ombra, non indifferente, di mistero. Che fine ha fatto? Sui social è sempre presente ma non ci sono segnali di disgelo con la società. Il rapporto col patron Cellino sembra essere ai minimi termini e il suo futuro sarà lontano da Brescia. In caso di Serie B, poi, ci sarà la certezza della separazione.