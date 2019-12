Brescia, Balotelli: “I risultati arriveranno, mi serviva un anno tranquillo”

Il Brescia conquista un punto sul campo del Parma grazie alla rete di Mario Balotelli. L’attaccante delle Rondinelle commenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Mi sono trovato subito bene con la squadra. Non siamo la Juventus, ma c’è tanta qualità in questo gruppo. Se siamo tutti insieme, i risultati arrivano. Mi aspettavo di giocare, di fare gol. Pensavo di essere più in alto in classifica, ma non è un problema. Penso di rimanere a meno che il presidente non mi voglia più (sorride ndr.). Di problemi ne ho avuti pochi nella mia carriera anche se ho fatto vedere che ce ne fossero così. Avevo bisogno di un anno più tranquillo. Ho avuto tanta sfortuna in questa prima parte di stagione. Devo cercare di stare maggiormente in area di rigore: Esonero Corini? Il presidente ha preso la sua decisione. Personalmente non me l’aspettavo. Corini mi ha escluso dall’allenamento perché per me non avevo la giusta intensità. Gli ho chiesto se dovevo rimanere o meno e lui mi ha invitato ad andarmene- Ho avuto un piccolo calo di forma con Grosso, ma è stato tutto superato”.