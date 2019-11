Brescia, Balotelli lascia in anticipo l’allenamento: frizioni con mister Grosso

Ancora una volta Mario Balotelli fa parlare di sé. Il Brescia sta preparando nel quartier generale di Torbole Casaglia il match di domenica pomeriggio in casa della Roma, e l’attaccante è stato allontanato anzitempo dal campo da parte di mister Fabio Grosso. È successo qualcosa fra i due? Il Brescia, in vie ufficiali, nega tensioni particolari fra l’allenatore e Super Mario, ma qualcosa è successo, probabilmente in riferimento a un litigio con un compagno. Grosso, infatti, a circa un’ora dall’inizio della seduta ha urlato a gran voce “Mario, Vai”, e l’ex Milan e Inter ha lasciato il terreno di gioco molto arrabbiato, per poi andarsene in macchina quando il resto del gruppo era ancora in campo ad allenarsi. A riportarlo sono i media vicini alle Rondinelle, in particolar modo TuttoBrescia.it.