Brescia, Balotelli: “Le frasi di Cellino? Chiedete a lui…”

Momento delicato in casa Brescia. I lombardi sono stati travolti per 3-0 dall’Atalanta nel sentitissimo derby, incassando così la sesta sconfitta consecutiva. Una situazione che potrebbe portare all’esonero di Fabio Grosso dopo appena tre gare, con Eugenio Corini, esonerato per far spazio all’ex difensore, che potrebbe riprendere il suo posto sulla panchina delle rondinelle. Nel frattempo è esploso anche un caso fra il presidente Massimo Cellino e Mario Balotelli, con il patron che ha avuto un’uscita poco felice sull’attaccante. Frasi che Super Mario, intercettato da i microfoni de Le Iene dopo il ko con l’Atalanta, non ha voluto commentare.

SPIEGAZIONE – “Vuoi una spiegazione? Vai da lui. Io non voglio parlare, abbiamo perso una partita importante”.