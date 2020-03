Brescia, Balotelli ora rischia: l’intervista anti-Juventus costa cara

Mario Balotelli non aveva chiesto l’autorizzazione per rilasciare l’intervista di giovedì che tanto ha fatto discutere. Ecco perché, con ogni probabilità, verrà multato dal Brescia. È questo il sunto della situazione che si sta vivendo tra i vertici delle Rondinelle – rigorosamente a distanza e nelle rispettive abitazioni a causa dell’emergenza coronavirus -.

“Dovevano far tornare la Juventus in testa per fermare il campionato”, aveva detto Super Mario sulle piattaforme di YouTube e Instagram in un’intervista aperta al pubblico social. Cellino, a nome del Brescia, ha scelto di prendere le distanze al fine di non pregiudicare la situazione del proprio club e potrebbe passare al contrattacco nei confronti del centravanti con una multa molto salata. Le parole di Balotelli, inoltre, potrebbero anche andara ad intaccare i rapporti tra Brescia Juventus con il nome di Sandro Tonali sempre in primissimo piano.

LE PAROLE DI BALOTELLI SULLA JUVENTUS