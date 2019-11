Brescia, Balotelli rivela i motivi della mancata convocazione: “E lasciamoli parlare…”

Si è parlato moltissimo di Mario Balotelli questa settimana, dal presunto litigio con mister Fabio Grosso fino alla mancata convocazione per il match fra Roma e Brescia, in programma oggi. Sembrava fosse un provvedimento disciplinare, invece l’attaccante è out per un problema fisico. È lo stesso attaccante, su Instagram, a specificarlo in una storia, in cui viene massaggiato da un elemento dello staff sanitario delle Rondinelle. Emblematico il messaggio sottostante: “Pronto per tornare presto. Nel frattempo, lasciamoli parlare…”. Uno sfogo da parte del classe 1990, evidentemente infastidito dalle voci sul suo conto, molte delle quali che lo vedono lontano da Brescia già a gennaio. In realtà, Balotelli pensa solo a far bene con i biancoblù.