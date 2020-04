Brescia, Balotelli sempre più lontano: vicina l’intesa con il Galatasaray

In casa Brescia l’umore non è sicuramente dei migliori. Massimo Cellino in questi giorni ha avuto non pochi battibecchi con altri presidenti di A riguardo l’ipotesi di ripresa del campionato. Il presidente sardo si è sempre detto contrario e ha deciso di ritirare la squadra in caso si tornasse in campo.

BALOTELLI – Ad appesantire ancora di più la situazione è anche il caso legato a Mario Balotelli. L’attaccante quest’anno ha deluso le aspettative ed è sempre più certo l’addio alla sua città a fine stagione. Ad aspettarlo c’è il Galatasaray. Come ripreso anche da Bresciasport.net il club turco è da mesi sulle tracce dell’attaccante. Questa situazione di incertezza potrebbe giocare un ruolo decisivo nella trattativa. Nel frattempo continuano i contatti tra il Galatasaray e Mino Raiola.