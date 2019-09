Brescia, Balotelli: “Sono pronto. Mi sono allenato tanto. Sfida a CR7? Non mi esalta…”

Squalifica scontata per Mario Balotelli che tornerà a disposizione del Brescia di Eugenio Corini per il prossimo turno di campionato contro la Juventus. Due amichevoli fin qui giocate da Super Mario e diversi allenamenti per trovare la forma migliore.

Dovrebbe essere della partita il bomber italiano come ha lasciato intendere il mister delle Rondinelle, lui intanto ha le idee chiare sulla stagione e sugli obiettivi da raggiungere. Intervistato da DAZN, Balotelli ha parlato del suo ritorno in campo e della voglia di fare bene col Brescia.

PRONTO – “Sono pronto. Chiaramente non ho i 90 minuti sulle gambe, ho giocato solo due amichevoli. Ma ci sono, sono a disposizione. Credo di essermi allenatore più in questo periodo col Brescia che in tutta la mia vita. (ride ndr)”. E verso la gara contro la Juventus: “Se mi esalta la sfida con Cristiano Ronaldo? No, non mi esalta. Lui è un grande, ma io devo pensare a fare bene per me e per la squadra”. “Fare bene per tornare in Nazionale? Sinceramente adesso non ci penso. Devo solo fare il mio qui al Brescia”, ha concluso Super Mario.