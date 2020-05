Brescia, Cellino cambia idea: “Bisogna giocare, altrimenti falliamo tutti”

Tra i vari club di Serie A che si erano opposti fermamente alla ripresa del campionato c’era anche il Brescia di Cellino. Il patron sardo si era opposto lanciando anche frecciatine ai colleghi. Nei giorni scorsi l’ex presidente del Cagliari aveva definito vergognoso il fatto di dover aspettare la decisione di Angela Merkel riguardo la ripresa della Bundesliga. Raggiunto ancora dai microfoni di Repubblica.it, il numero uno del Brescia sembra aver cambiato totalmente opinione.

GIOCHIAMO – “Ho cambiato idea, mi adeguo alla maggioranza. Bisogna tentare di riprendere il campionato altrimenti qui falliscono tutti. Certo, in Lombardia è ancora complicato fare i test medici ma se si gioca io resto al Rigamonti, nessun campo neutro”. Queste le parole di Cellino che ora apre ad una nuova ripresa del campionato. I giocatori delle Rondinelle si sono sottoposti ai test medici e come tutti stanno aspettando l’ok per gli allenamenti collettivi.