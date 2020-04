Brescia, Cellino: “Impensabile una ripresa, io in B senza fare causa se serve per salvare il calcio”

Il futuro dei tornei, attualmente sospesi a causa dell’emergenza Coronavirus, rimane un’incognita. Tra coloro che si sono dichiarati contrari ad una ripresa dei campionati anche il presidente del Brescia Massimo Cellino, che ha parlato ai microfoni di Radio24 nel corso della trasmissione “Tutti Convocati“.

RIPRESA – “La Fifa e il Coni dicono di finirla qui, mentre la Figc mi ricorda il nostro governo: crea un sacco di commissioni, ma è solo politica e burocrazia. Stiamo vivendo una tragedia, io abito a Brescia e vi auguro di non vivere mai con il Covid-19. Nelle altre parti d’Italia non se ne rendono conto. A me non me ne frega niente di andare in Serie B, ci vado anche domani mattina. E’ sbagliato nascondersi dietro i problemi economici, l’azienda calcio è come tutte le altre, ma è l’unica che si può rialzare e ripartire senza chiedere aiuti. E’ sbagliato anche nascondersi dietro ai consigli di chi non è coinvolto: io mi auguro di ripartire, ma non credo. Io a Brescia ho paura anche ad uscire in giardino. Come si fa a giocare a giugno o luglio, quando i bilanci e i contratti chiudono a giugno? I calciatori riprendono senza un giorno di vacanza? Così si strappano tutti. Se il Brescia deve retrocedere per salvare il calcio, io firmo subito e non faccio causa a nessuno. Non permetto che si facciano insinuazioni del genere”.

FUTURO – “L’unica soluzione è spostare tutto di un anno, come fatto con le Olimpiadi e gli Europei. Giocare a porte chiuse è una bestemmia, non è una soluzione. La prima componente del calcio sono i tifosi. Capisco Galliani, anche io al posto suo sarei incazzato se il Monza non dovesse andare in B. In A sarebbe penalizzato Lotito e lo stesso discorso vale per Benevento in B e Vicenza in C. Questa, però, non è una situazione normale: noi ci giochiamo questo campionato e il prossimo”.