Brescia, Cellino non ci sta: “Campionato falsato. Sono disgustato”

Mai banale Massimo Cellino. Il presidente del Brescia si dimostra molto arrabbiato per la decisione di rinviare le cinque gare del 26^ turno di Serie A. Come riporta calciomercato.com, il numero uno delle Rondinelle ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni in merito alla decisione di annullare le sfide inizialmente previste a porte chiuse. Tra queste, anche Sassuolo-Brescia a Reggio Emilia: “È stato falsato il campionato per l’ennesima volta. Sono abbastanza disgustato e preferisco non aggiungere altro”. Poche parole ma dal peso decisamente consistente. Il club dell’ex patron di Leeds e Cagliari è in piena lotta per non retroscedere e il rinvio della gara potrebbe influire e non poco sul proseguimento della stagione.