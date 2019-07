Brescia, Cellino scarica Balotelli: “A noi interessa chi ha cuore…”

Farà il suo debutto in campionato proprio contro quella che è stata a lungo la sua creatura, Roberto Cellino, oggi presidente del Brescia. Le rondinelle esordiranno infatti contro il Cagliari nella prima giornata di Serie A e il numero uno dei lombardi, in queste ore, ha così commentato l’imminente stagione

SERIE A – “Arriva in A una squadra giovane con tanta voglia di combattere, con ragazzi come Tonali, Torregrossa e Cistana. E’ una formazione con tante qualità”.

TONALI – “Sandro va tutelato, il Brescia è la sua casa. Abbiamo undici giocatori, lui è un calciatore che si sta formando, non fategli montare troppo la testa… Per me non ha prezzo e non ho mai ricevuto offerte”.

BALOTELLI – “A me piace, ma ho sempre detto che ha messo in mostra più difetti che pregi. Non possiamo permettercelo, costa troppo. Se vuole venire e ci offre qualcosa ne possiamo parlare, ma a noi ci interessa chi ha molto cuore e pochi denari, lui è il contrario…”