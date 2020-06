Brescia, che sfortuna per Bisoli: scivola in casa e si infortuna

Piove sul bagnato in casa Brescia. Non solo la querelle complicata tra società e Mario Balotelli, adesso anche la sfortuna si è abbattuta sulle Rondinelle. In modo particolare, come sottolinea il Giornale di Brescia, una brutta notizia è arrivata per Dimitri Bisoli, protagonista di un infortunio piuttosto particolare.

Il centrocampista, punto fermo della squadra di Diego Lopez, è scivolato su un gradino di casa sua ed ha subito la lesione del tendine rotuleo. Nelle prossime ore dovrà essere sottoposto ad intervento chirurgico. Dopo gli infortuni dei due centrali titolari difensivi, Chancellor e Cistana, ieri la nuova tegola relativa a Bisoli. Il classe 1994 non prenderà parte alla ripresa del campionato e, forse, rischia di aver concluso qui la sua annata. Il giocatore andrà sotto i ferri all’istituto ospedaliero Poliambulanza.

PER TUTTE LE NEWS DI GOSSIP CLICCA QUI