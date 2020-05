Brescia, Cistana apre al Napoli: “Potrei andare a trovare un amico che vive lì”

Nonostante un’annata totalmente negativa, il Brescia ha fatto emergere due talenti come Sandro Tonali e Andrea Cistana. Il primo sembra ormai destinato a top club come Inter, Juventus o addirittura Barcellona. Anche per Cistana per le offerte non mancano.

NAPOLI – Una delle squadre più interessate al centrale classe 1997 è il Napoli e il difensore durante una diretta social non sembra aver chiuso la porta anzi: “Uno dei miei migliori amici è napoletano. Andrei a trovarlo a Scampia“.

TONALI – Cistana ha poi speso parole d’oro per Sandro Tonali: “È forte. Quando ci giochi insieme non hai la percezione che sia un classe 2000. I 2000 hanno finito quest’anno di giocare in primavera. Sia come si atteggia, sia come personalità a livello tecnico e tattico sembra che Sandro abbia già giocato 300 partite in Serie A. Il nuovo Pirlo? Ha alcune giocate, lanci e palle filtranti alla Pirlo, però secondo me è più un giocatore di gamba, di inserimento, ha più agonismo. È un ibrido, una via di mezzo tra Gattuso e Pirlo. Gli auguro di poter raggiungere grandi obiettivi“.