Brescia, colloquio tra Balotelli e Cellino

E’ esploso il primo caso Balotelli in casa Brescia. L’attaccante, nella giornata di ieri, è stato allontanato dall’allenamento dal tecnico Fabio Grosso, che lo ha visto svogliato. A cercare di ricucire lo strappo, al termine della sessione di lavoro odierna, è intervenuto il presidente delle rondinelle Massimo Cellino, che si è intrattenuto a parlare per circa dieci minuti con l’ex centravanti del Marsiglia. Il colloquio si è concluso con una pacca sulla spalla del patron a Super Mario: un gesto che potrebbe far preludere ad una riappificazione tra tutte le parti nell’ambiente lombardo.