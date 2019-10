Brescia, Corini: “Abbiamo un’ottima tenuta mentale. Genoa? Il cambio allenatore può essere una difficoltà per noi”

Eugenio Corini, allenatore del Brescia, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani sera alle 20,45 contro il Genoa. Trasferta insidiosa per le Rondinelle chiamate a confermare il buon punto portato a casa nel match contro la Fiorentina. Ecco quanto dichiarato dal tecnico ai media nella sala stampa dello stadio Rigamonti:

SFIDA – “Affrontiamo una squadra piena di valori che ha cambiato guida tecnica. È uno degli stadi più belli, ci siamo preparati bene e siamo pronti a sostenere questa battaglia”, ha detto il mister sulla gara contro i rossoblù. E sulla sua squadra: “Abbiamo un’ottima tenuta mentale dimostrata anche lunedì contro la Fiorentina. La squadra ha lottato. Leggere le partite è fondamentale. Il punto con la Fiorentina vale molto, è stata molto intensa e avevamo bisogno di giocare una partita ufficiale. Abbiamo portato a casa un punto, ora arriviamo a Genoa con i presupposti giusti”.

SINGOLI – “Balotelli? Ho notato molta partecipazione, come con tutti i ragazzi lavoriamo volto a livello individuale. Lo facciamo con tutti, lo stiamo facendo anche con lui”. E su Dessena, infortunatosi lunedì sera: “Due mesi sono tanti, cercheremo di recuperarlo nel migliore dei modi. Penso che questo sia un ulteriore stimolo anche per chi è fermo, come Torregrossa. Speriamo di recuperarlo presto, tutti sono utili”.

AVVERSARIO – Grifone che potrà contare sul nuovo allenatore Thiago Motta: “Può dare qualcosa in più? Il cambio di allenatore è una difficoltà in più, abbiamo letto che potrebbe cambiare qualcosa. Abbiamo lavorato su quello che possiamo fare noi, ci sono ancora due allenamenti e saremo pronti per affrontare queste difficoltà. Se sarò sfida salvezza? Tutte dobbiamo viverle così, l’obiettivo è molto chiaro. Prima faremo punti e meglio sarà, compresa questa partita. Guardando la classifica è uno scontro salvezza”, ha concluso Corini.

VAR – “Il VAR è un valore ma serve chiarezza sul suo utilizzo. Incide su situazioni particolari. Il gol annullato a Tonali contro la Fiorentina? L’azione di Tonali è palese, non può essere che gol. Non ci volevo credere, nessuno si è accorto”.