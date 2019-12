Brescia, Corini: “Abbiamo voglia di scendere in campo e di fare una grande prestazione”

Domani, mercoledì 18 dicembre, alle 20.45 si gioca il recupero della settima giornata Brescia-Sassuolo. Ecco le parole in conferenza stampa del tecnico delle Rondinelle Eugenio Corini: “Era giusto aspettare per giocare questo match, andiamo a sfidare una squadra forte: abbiamo voglia di scendere in campo, siamo fiduciosi, vogliamo fare una grande prestazione. Da queste ultime due vittorie ho visto la crescita di maturità importante, vedo solidità mentale. Lo dico sempre ai ragazzi che su questo dobbiamo poggiarci, e mi aspetto che questa cosa venga ulteriormente consolidata per dare più valore. Tutti stanno bene, penso che cambiamenti ne farò nel weekend, alla terza partita, mentre domani più o meno vedremo gli stessi del match contro il Lecce”.

Sul Sassuolo: “Il lavoro di De Zerbi si riconosce, è una formazione ben organizzata. Hanno giocatori importanti, quando giocano sui laterali creano problemi. Il mio collega è stato un fantasista di qualità, ma anche studioso del calcio: penso sia un allenatore molto bravo e con grandi prospettive”.

Sulla classifica: “Cerchiamo di cavalcare l’onda di entusiasmo, però l’equilibrio al contempo mai deve mancare. Speriamo di restare dentro al campionato, eravamo in un momento di grande difficoltà, la corsa per la salvezza è ancora molto lunga”.

Sul primo successo casalingo: “I punti in casa sono molto importanti, soprattutto per il clima di va a crearsi. Importante comunque fare punti ovunque, che sia casa o fuori”.