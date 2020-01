Brescia, Corini: “Balotelli? Giallo eccessivo, si è innervosito”

Buon punto per il Brescia nel match interno contro il Cagliari, terminato sul punteggio di 2-2. Queste le parole del tecnico Eugenio Corini nel post-gara: “Balotelli? Il giallo era eccessivo e si è innervosito. Peccato, perché era entrato bene in partita. Panchina? Non era stato bene, avevo bisogno di compatezza e di una certa condizione atletica. Ho preferito giocare con Donnarumma a fianco di Torregrossa, che si conoscono molto bene. La squadra comunque mi è piaciuta, abbiamo conquistato un punto e ne avremmo potuti ottenere tre. Torregrossa? È un giocatore importante, ha avuto un infortunio che lo ha tenuto fuori tre mesi. Ha recuperato la giusta condizione, oggi ha fatto molto bene ed è è stato bravo in fase realizzativa. Sampdoria? Quando perdi si sta male, fino al 3-1 eravamo in partita. È stata un’esperienza negativa, che però ci è servita. Oggi abbiamo messo un grande spirito, abbiamo recuperato lo svantaggio e siamo riusciti ad andare in vantaggio. Mercato? La volontà di ogni allenatore è avere giocatori forti e pronti. Bjarnason ha esperienza in Serie A, Skrabb ci porta qualità. Speriamo possano arrivare ancora un paio di cose: in ogni partita adesso ci giocheremo qualcosa di importante”.