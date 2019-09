Brescia, Corini: “Balotelli? Se vuole esserci con la Juve deve alzare il livello…”

Primo impegno interno per il Brescia di Eugenio Corini. Le rondinelle ospiteranno domani alle 15 il Bologna, con la sfida che è stata così presentata dal tecnico in conferenza stampa.

ROSA – “Sul mercato straniero abbiamo cercato giocatori che avessero caratteristiche che sarebbero potute tornarci utili: chi è rimasto sa che deve giocarsi il posto. Abbiamo cercato giocatori esperti per aiutare i più giovani. La sosta ci ha aiutato per lavorare in maniera approfondita: in questo inizio di stagione abbiamo dimostrato di avere le armi per giocarcela”.

FORMAZIONE – “Ai ragazzi l’ho già comunicata, domani vedrete anche voi”.

MIHAJLOVIC – “Sinisa ha fatto cose straordinarie e ora sta affrontando con coraggio la malattia. Screzi con lui? Mi erano state riportate delle cose che non mi erano piaciute, ma poi abbiamo chiarito. E’ un allenatore che ho sempre stimato e gli auguro davvero il meglio”.

BOLOGNA – “Il Bologna è una squadra aggressiva e in fiducia. Hanno qualità, ne siamo consapevoli”.

ROMULO – “Nel 4-3-1-2 il trequartista ha un’importanza fondamentale, è un’arma tattica: la ricerca sul mercato è stata finalizzata a questo. Romulo, come ha già fatto vedere con il Frosinone in amichevole, ha queste caratteristiche”.

MATRI – “Si sta allenando, da un punto di vista fisico sta bene. Vedremo se schierarlo o meno”.

BALOTELLI – “Mario si è allenato poco: dovrà alzare il livello se vorrà giocare contro la Juventus”.

STADIO NUOVO – “Lo stadio da solo non vince le partite. Invito però la tifoseria a sostenere la squadra nei momenti di difficoltà”