Brescia, Corini: “Dopo il pareggio rossoblù l’inerzia è passata dalla parte del Genoa”

Il Brescia ha perso malamente sul terreno del Genoa. Il mister Eugenio Corini analizza il k.o in sala stampa: “L’approccio è stato buono così come nella ripresa ma purtroppo dopo il pareggio rossoblù l’inerzia è passata dalla parte del Genoa. Nonostante questo con Romulo potevamo a riallungare, ma alla fine con i gol di Kouame e Pandev si è fatto tutto più difficile. Nel finale abbiamo provato a pareggiarla ma non ce l’abbiamo fatta. Peccato perché per 65 minuti avevamo fatto un’ottima partita. Nel primo tempo abbiamo subito un solo tiro, nel secondo c’è stato un calo fisiologico e loro hanno fatto tre grandi gol. Diamo merito anche alla qualità del Genoa. Forse potevamo fare meglio in un paio di occasioni, ma in Serie A ci sta di pagare qualcosa”.Balotelli? “C’è un percorso da fare. L’atteggiamento è giusto e questo mi permette di metterlo nelle condizioni di farlo rendere al meglio. Piano piano ci arriveremo”.