Brescia, Corini: “È un momento così, facciamo gioco ma non riusciamo a fare risultato”

Quinta sconfitta nelle ultime sei partite per il Brescia. Le Rondinelle perdono anche a Verona 2-1 lo scontro diretto per la salvezza contro l’Hellas, queste le parole rilasciate dall’allenatore Eugenio Corini a Sky Sport: “È un momento che ci vede penalizzati dai risultati, benché la squadra mostri sempre grandi progressi dal punto di vista del gioco. Dobbiamo continuare a lavorare per migliorarci, ci sono tanti giocatori che rientrano da infortuni lunghi e abbiamo anche un pizzico di sfortuna su varie situazioni. Il mio esonero? Vivo serenamente questa cosa, col lavoro settimanale, stando vicino ai ragazzi, preparando le partite con tranquillità e per andare a portare a casa i risultati nel weekend”.

Sui cori razzisti all’indirizzo di Balotelli: “Non ho ancora parlato direttamente con Mario, era un momento molto concitato della partita e se l’arbitro ha fermato la gara per qualche minuto qualcosa vuol dire. Il ragazzo era emotivo dal punto di vista emotivo, è tornato a giocare e ha fatto anche un grande gol”.