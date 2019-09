Brescia, Corini: “Gara significativa. Tonali? Più forte di me. Ha grandi margini di crescita”

Eugenio Corini, allenatore del Brescia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro l’Udinese valido per la quarta giornata di Serie A. Dopo il ko contro il Bologna, per le Rondinelle è arrivato un successo meritato grazie alla rete di Romulo nella ripresa.

Ecco il commento a caldo del mister:

SODDISFATTO – “Dentro un campionato ci sono partite significative e oggi era una di queste. Abbiamo meritato la vittoria e soprattutto l’abbiamo voluta intensamente. Io in discussione? Devo sempre stare a ciò che dice il presidente e con lui c’è grande dialogo. Tonali? Sandro è molto più forte di me. Ha margini di crescita straordinarie. Incredibile l’equilibrio con cui affronta le cose e come ha vissuto i cambiamenti di questi ultimi mesi. Ha qualcosa di diverso dobbiamo solo accompagnarlo verso una grande carriera”. Un commento poi su Balotelli che avrà scontato i turni di squalifica e potrà tornare in campo: “Al momento posso dire che è a disposizione dopo la squalifica. Devo valutare se farlo giocare”, ha concluso Corini.