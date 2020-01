Brescia, Corini: “Grande rammarico, persi diversi punti”

Sconfitta dolorosa per il Brescia, che, dopo essersi portato per primo in vantaggio, si è dovuto arrendere per 5-1 alla Sampdoria nello scontro salvezza del Ferraris. Queste le parole del tecnico Eugenio Corini al termine del match.

RAMMARICO – “Abbiamo iniziato bene, poi la Sampdoria ha reagito e ci creato delle difficoltà. Il secondo gol avremmo potuto evitarlo, da lì la gara si è messa in salita. Nella ripresa abbiamo provato a recuperare, ma dopo il rigore tutto è diventato ancora più complicato. C’è grande rammarico, abbiamo perso diversi punti: a volte paghiamo un po’ di inesperienza, ma lo sapevamo, visto che il nostro è un percorso di rinnovamento. Balotelli? Si è allargato un po’ troppo. Mercato? Parleremo con il presidente e vedremo cosa fare”.