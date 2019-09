Brescia, Corini: “Ho detto ai ragazzi che possiamo fare una grande stagione. Il rammarico per oggi…”

Il Brescia esce sconfitto dal San Paolo di Napoli 2-1 ma a testa altissima: dopo un primo tempo sontuoso degli azzurri, passati sul 2-0, le Rondinelle disputano una super ripresa, tanto da accorciare con il primo gol di Mario Balotelli. Queste le parole di mister Eugenio Corini in sala stampa: “Possiamo fare un piccolo bilancio dopo sei partite, ho detto ai ragazzi che in questa stagione possiamo dire la nostra. Ci è mancata un pizzico di fortuna contro Juventus e Napoli. Tonali ha uno straordinario futuro davanti a sé, Balotelli è un campione ed è chiaro che gli chiedo sempre di più. Matri e Ayé avranno le loro occasioni, faccio le scelte di volta in volta. Secondo me la Juventus ha qualcosa in più rispetto al Napoli, lo dice la storia degli ultimi campionati. La sconfitta col Cagliari è stata brutta, il Napoli può essere competitivo fino alla fine. Il nostro rammarico per oggi è aver preso il secondo gol a 10 secondi dall’intervallo”.