Brescia, Corini: “La qualità ha fatto la differenza. Dubbi sul gol decisivo”

Finisce il match tra Bologna e Brescia allo stadio Dall’Ara. Il tecnico delle Rondinelle Eugenio Corini commenta la gara della sua formazione ai microfoni di Sky Sport: “Sappiamo che la Serie A è difficile e complicata. La qualità di certi giocatori può fare la differenza. L’apprensione di dover fare punti per non retrocedere può essere stata decisiva. Sarei curioso di capire perché non è stato sanzionato un fuorigioco sul gol perché Palacio e Denwill entrano in gioco e condizionano l’azione. Dobbiamo restare dentro il campionato. Paghiamo oltre i nostri demeriti. Dal punto di vista del gioco possiamo fare meglio. Affrontavamo una squadra in salute e molto forte che fa la differenza in alcune zone del campo. Lavoriamo quotidianamente per migliorare alcune situazioni. Sappiamo che qualcosa dobbiamo pagare. Nel momento di difficoltà dobbiamo sapere tirarci fuori. Dobbiamo migliorarci e spostare l’inerzia delle partite”.