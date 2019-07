Brescia, Corini: “La Serie A? Pronti a viverla con entusiasmo”

Dopo otto anni, ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie A vi sarà il Brescia, con le rondinelle che hanno conquistato la promozione nello scorso torneo di B grazie ad una cavalcata entusiasmante. In queste ore, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato il tecnico dei lombardi Eugenio Corini.

ENTUSIASMO – “Arriviamo in un campionato competitivo come la Serie A con grande entusiasmo e con la voglia di mettere in campo le nostre qualità. Ripartiremo dal 4-3-1-2 che conosciamo bene dallo scorso anno”.

GRUPPO – “Il nostro staff lavora continuamente, questo fa parte della cura del dettaglio. Il vero protagonista però è il giocatore: io cerco solamente di trasmettere una carica emotiva ai miei ragazzi, da allenatore questo è un dovere. I nostri calciatori, sotto questo punto di vista, sono molto ricettivi”.