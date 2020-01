Brescia, Corini: “Lavoriamo per raggiungere la salvezza. Bologna squadra di qualità”

Il tecnico del Brescia Eugenio Corini ha parlato alla vigilia della sfida contro la Fiorentina nel consueto appuntamento con la stampa. L’allenatore delle Rondinelle ha presentato la gara contro il Bologna. Ecco le sue parole:

MOMENTO – “Mercato? La finestra di mercato è sempre particolare, ma c’è stata grande applicazione anche da chi poteva essere ceduto. Abbiamo lavorato con intensità, ritmo e voglia. Ci siamo preparati nel migliore dei modi”. “Donnarumma via? Alfredo è convocato, poi ne parleremo la prossima settimana”. “Dobbiamo fare punti? Loro stanno vivendo un momento di forma straordinario, come sempre metteremo in campo la prestazione. Continueremo a fare questo per poter spostare i particolari dalla nostra parte. L’obiettivo è la salvezza, lavoreremo per raggiungere ciò”.

SALVEZZA – E a proposito della corsa alla permanenza in Serie A: “È fondamentale rimanere lucidi e non disperdere ciò che è stato fatto di buono fin qui dal punto di vista della prestazione. Non è semplice ma si passa anche da momenti difficili. La speranza non te la può rubare nessuno e questa che ti fa sentire sempre vivo. Non mancano quattro partite, lotteremo fino alla fine. Noi dobbiamo avere la forza”.

SFIDA – “Il Bologna tira molto in porta ed ha qualità. Ha giocatori bravi nell’uno contro uno e facilmente può ribaltare il match. La partita d’andata va divisa in due, abbiamo avuto difficoltà a gestire l’espulsione. Quella partita ci ha lasciato tanta amarezza, ma questo deve essere il punto da cui ricominciare”. “Se ho già deciso l’11 titolare? Abbiamo fatto allenamento questa mattina, ho già comunicato gli 11. Sarà fondamentale anche chi subentrerà, serve anche questo contro una squadra di qualità. Sarà difficile, ma ci proveremo”.