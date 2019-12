Brescia, Corini: “Mancata lucidità, sarà un campionato di sofferenza”

Triplice fischio al Tardini tra Parma e Brescia. Il tecnico delle Rondinelle Eugenio Corini analizza la gara dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “La prestazione è stata importante perché era la terza gara in otto giorni. E’ mancato un pizzico di lucidità. E’ un peccato perché tra la gara del Sassuolo e oggi abbiamo lasciato punti per strada. Penso che la squadra abbia sempre avuto un’identità precisa. Il nostro obiettivo era iscriversi alla corsa per la salvezza. Sappiamo che sarà un campionato di grandissima sofferenza. Fino al 90′ eravamo fuori dalla zona calda… Esonero? In quel momento la classifica era falsata anche perché avevamo una partita in meno. E’ normale che un allenatore creda nel suo lavoro. Sono consapevole che in Serie A possa capitare di avere un calendario difficile o di sbagliare una partita. C’è stata una grande sofferenza. Ho ritrovato un gruppo con cui ho costruito grandi cose in Serie B. Abbiamo portato a casa grandi risultati. Il pareggio di oggi ci fa credere che possiamo ottenere grandi risultati se remiamo nella stessa direzione. Cellino e io abbiamo caratteri forti. Ho capito che il presidente ci sta mettendo impegno. A volte in una grande storia può succedere di lasciarci. Io voglio ottenere un risultato importante per Brescia. Sento Cellino molto vicino”.