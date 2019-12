Brescia, Corini: “Meritavamo questa vittoria. Balotelli? Può crescere ancora”

Fondamentale vittoria per il Brescia, che espugna il campo della Spal grazie ad una rete di Balotelli. Queste le parole del tecnico delle rondinelle Eugenio Corini al termine del match.

SODDISFAZIONE – “Sono soddisfatto della prestazione, ne avevamo bisogno, così come avevamo bisogno del risultato. Lo meritavamo. La rabbia nel finale? Non abbiamo chiuso la gara e in Serie A gol lo puoi prendere. Noi non potevamo mollare niente, era uno scontro diretto e per noi è bellissimo aver regalato questa vittoria alla nostra tifoseria. Questa settimana ho lavorato per far ritrovare un’identità forte: l’aspetto mentale è fondamentale nel calcio moderno. Venivamo da un periodo complicato, io ed il mio staff abbiamo sofferto a stare lontani. Balotelli? Oggi ho visto un giocatore maturo in campo, quando è connesso può darci una grande mano. Se impara ad essere a giocare in maniera collettiva può divertirsi anche di più”.