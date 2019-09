Brescia, Corini: “Napoli senza punti deboli, ma siamo in crescita. Donnarumma? Ha un grande valore”

Altro match impegnativo per il Brescia di Eugenio Corini. Le rondinelle, dopo aver ospitato al Rigamonti la Juventus nel turno infrasettimanale, con i bianconeri che si sono imposti in rimonta per 2-1, faranno visita domenica alle 12.30 al Napoli, con gli azzurri desiderosi di riscatto dopo il ko a sorpresa contro il Cagliari. Una sfida che è stata così presentata dal tecnico dei lombardi in conferenza stampa.

NAPOLI – “La sconfitta contro la Juventus ci è servita per crescere, fa parte del percorso. Adesso stiamo recuperando tutti gli infortunati e per domenica non ho in mente molti cambi di formazione. Il Napoli è una squadra molto forte, è difficile trovarne qualche punto debole. Donnarumma? Per noi è un calciatore molto importante, ha un grande valore”.