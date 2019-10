Brescia, Corini: “Non vediamo l’ora di giocare contro la Fiorentina. Balotelli? Siamo contenti…”

Eugenio Corini non vede l’ora di tornare in campo. Dopo la pausa per le Nazionali, il suo Brescia sarà impegnato contro la Fiorentina. Le Rondinelle giocheranno di lunedì e il tecnico, parlando al Corriere di Brescia, si è detto impaziente di scendere in campo: “Abbiamo tempo per prepararci bene, giocheremo lunedì e non vediamo l’ora di farlo”.

PAUSA – “In questa pausa abbiamo cercato di lavorare con la squadra e recuperare gli infortunati. Abbiamo fatto due amichevoli, ma conclusa solamente una e mezza ahimé, ha detto il mister sulla sosta per le nazionali.

BALOTELLI – E su bomber italiano: “Con la Bagnolese avevamo calcolato il minutaggio in base anche al carico di lavoro dei giorni prima, mentre con il Vojvodina, mi dispiace, ma non ho potuto utilizzarlo a causa della sospensione del match. Domenica mattina ci siamo allenati, non ci sono problematiche fisiche, siamo contenti”.