Brescia, Corini: “Paghiamo le assenze e i 120′ della Coppa, ma abbiamo voglia ed entusiasmo”

Un bresciano alla guida del Brescia che è tornato in Serie A. Domenica sera le Rondinelle di Eugenio Corini giocheranno alla Sardegna Arena contro il Cagliari nella prima giornata del nuovo campionato, ed ecco le parole rilasciate dal tecnico in conferenza stampa: “Di certo avevamo preparato l’esordio in A in maniera diversa – sono infatti sei i giocatori indisponibili, fra cui l’infortunato Torregrossa e lo squalificato Balotelli – . Paghiamo un po’ i supplementari della Coppa Italia, ma dobbiamo saper fronteggiare anche le difficoltà, in più dalla nostra abbiamo grande entusiasmo. Manterremo il nostro stile di gioco anche se ci sono varie assenze, anche se potremmo un po’ mutare l’abito tattico. Sappiamo che dovremo soffrire, non solo a Cagliari ma anche in tutta la stagione. Balotelli? Ha grandissime motivazioni, ora dobbiamo e vogliamo dargli normalità, di cui necessità”.