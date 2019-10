Brescia, Corini: “Punto importante. Dessena? C’è speranza che non ci sia nulla di rotto”

Pareggio senza gol fra Brescia e Fiorentina, un risultato giusto per quanto si è visto in campo. Così il tecnico delle Rondinelle Eugenio Corini a fine gara ai microfoni di Sky Sport: “Per Dessena una forte contusione, il ragazzo si è spaventato essendo stata la gamba di quando si è fatto male qualche anno fa (nel 2015 si ruppe tibia e perone a Cagliari, ndr). Aspetteremo gli esami strumentali, la speranza è che non ci sia nulla di rotto. La Fiorentina sicuramente qualcosa ci ha scombussolato, è forte e vive un momento positivo, noi però ci abbiamo creduto, la squadra ha difeso bene e secondo me portiamo a casa un punto importante. Lo sviluppo delle azioni è stato ottimo per me, un gol peraltro lo avevamo fatto. Di certo bisogna migliorare nelle scelte finali, ma i presupporti li abbiamo creati per offendere ed è una cosa importante. Abbiamo retto bene nonostante per oltre 20 giorni siamo stati senza partite, sapevamo di perdere un poco di lucidità, eppure siamo stati bene in partita”.

Sui 7 punti fin qui conquistati in altrettante partite giocate (bisogna recuperare il match col Sassuolo): “Abbiamo avuto un calendario senza dubbio difficile all’inizio, per me la squadra per spirito e organizzazione ha fatto bene. Ci sono stati peraltro tre gol bellissimi da parte nostra che ci sono stati annullati tutti e in Serie B sarebbero stati validi (sorride, ndr). Ci giocheremo la salvezza fino alla fine, non dimentichiamoci che abbiamo tanti esordienti in categoria”.

Su Balotelli in coppia con Ayé: “Balo e Donnarumma sono due finalizzatori, li ho già schierati insieme e so cosa posso guadagnare e cosa posso perdere. Oggi mi serviva mettere carico diverso sui centrocampisti, ho preferito giocare con Ayé e Balotelli”.