Brescia, Corini: “Sconfitta frustrante”

Eugenio Corini, allenatore del Brescia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida interna persa per 1-0 contro il Milan. Ecco le sue parole:

DELUSIONE – Una buona prova per le Rondinelle ma che non porta punti: “Sicuramente è frustrante fare prestazioni di questo tipo senza portare a casa punti. Meritavamo un risultato diverso. Dobbiamo trovare energia e coraggio per le restanti 17 gare. Siamo artefici del nostro destino. C’è rammarico”, ha detto Corini.

SINGOLI – “Tonali è un talento straordinario che abbina fisicità e tecnica. Ha ampi margini di miglioramento e deve trascinarci alla salvezza, che merita tutta la città. Balotelli? Da lui mi aspetto gol, continuità e applicazione. Si tratta di un giocatore di livello diverso e lo deve mostrare”.