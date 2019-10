Brescia, Corini sfida la Fiorentina: “Vogliamo regalare al nostro pubblico una vittoria…”

Conferenza stampa di vigilia per il Brescia di Eugenio Corini che domani affronterà la Fiorentina nel posticipo del lunedì dell’8^ giornata di Serie A. Il tecnico delle Rondinelle ha presentato la gara nel consueto appuntamento con i media. Ecco le sue parole:

RIPRESA – “Come stiamo dopo la sosta? Lo scorso anno ci siamo abituati, la squadra ha comunque lavorato bene. Siamo pronti e vogliosi di ricominciare”. Durante la pausa ho cambiato il carico di lavoro, soprattutto dopo l’amichevole. Da venerdì abbiamo preparato la gara, abbiamo sfruttato il tempo a disposizione. Vediamo come reagiranno i ragazzi dopo questa lunga sosta. Il campo darà una risposta, 95′ in un match ufficiale sono diversi”.

FIORENTINA – “La battuta di Montella su Balotelli? (“spero gli venga la febbre” ndr) Ci sta, anche loro hanno Chiesa. Lo hanno recuperato e sappiamo il suo valore. Giocano con due punte, occupano spazi di campo in modo particolare. Chiesa attacca la profondità, Ribery preferisce il dribbling e successivamente la percussione. Dobbiamo essere bravi a giocare subito avanti, hanno fisicità ed è difficile entrare. Con un attacco profondo ti possono far male, Ribery ha qualità”.

CARICA – Corini si mostra carico per il match e desideroso di cancellare gli ultimi risultati negativi: “È importante fare bene in casa, è mancato un pizzico di fortuna. Veniamo da tre sconfitte, vogliamo regalare al pubblico una vittoria, ce la metteremo tutta. Tonali? Sono contento per lui, ha dimostrato quello che sa fare. Tutti i passaggi di crescita servono per aumentare lucidità e maturità. Per me è pronto a continuare il grande campionato che sta facendo”. E su Balotelli: “Ha avuto un piccolo problema al ginocchio, nei giorni scorsi ha fatto delle terapie. Valuterò per bene chi schierare”.