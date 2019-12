Brescia, Corini: “Siamo stati incisivi. Ci siamo iscritti alla lotta salvezza”

Il Brescia batte il Lecce nel primo anticipo della sedicesima giornata di campionato. Il tecnico delle Rondinelle Eugenio Corini commenta ai microfoni di Sky Sport la prestazione dei suoi uomini: “Penso che abbiamo fatto altre partite di grande qualità. Oggi siamo stati bravi, complimenti a Romulo che si è adattato a un ruolo non suo. Siamo stati incisivi e potevamo fare anche meglio. E’ una vittoria importante per il nostro campionato. Tifosi? Fanno piacere i loro cori, sono fonte di sostegno. Sono loro i nostri eroi. Ci possono aiutare a raggiungere un obiettivo importante. Se siamo uniti possiamo fare qualcosa che sembrava impensabile. Ci siamo iscritti di nuovo a questa corsa. Contratto? E’ stata una sorpresa. Abbiamo tante partite e la mia concentrazione va verso questo. Allenare il Brescia è una grande opportunità. Ho sofferto per l’esonero. Non sono stato in vacanza (ride ndr.). Soffrivo a vedere la squadra in televisione. Quando sono tornato ho sentito una carica emotiva forte. So quanto impegno c’è per mantenere la categoria. Esonero? Si era creato un cortocircuito comunicativo tra me e il presidente. In quel momento non c’è stata la volontà di soffrire insieme. Ho accettato questa decisione. Ho lavorato e mi sono fatto trovare pronto”.