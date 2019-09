Brescia, Corini: “Vi dimenticate dell’anno di lavoro, col Bologna solo un brutto k.o.”

Domani, sabato 21 settembre, alle ore 15 si gioca Udinese-Brescia, gara fondamentale in chiave salvezza. E non solo: Eugenio Corini si gioca il posto, perché in settimana Cellino si è lamentato per il 4-3 incassato al Rigamonti contro il Bologna e sulle Rondinelle aleggia l’ipotesi Stefano Pioli. Ecco le parole in conferenza da parte del tecnico biancoblù: “Dopo la partita di settimana scorsa ho preso atto di molte cose, vorrei chiudere quel capitolo. Dopo il rosso a Dessena sono trascorsi 6 minuti effettivi, ci sono state varie cose che ci hanno penalizzato, ma non vorrei che tutti vi dimenticaste dell’anno di lavoro fatto assieme, dei 3 punti ottenuti nelle prime tre giornate di Serie A e che abbiamo messo sotto il Bologna per 50 minuti”.

E ancora: “È stata solo una brutta sconfitta, al mattino dopo siamo ripartiti con la giusta consapevolezza e mantenendo i nervi saldi. Sono rimasto deluso per quello che è stato detto in questi giorni, c’è chi sfrutta alcune cose in particolare e per me è fuoco amico, mentre quello che io dico ha una logica. Voi dovete rispettare ciò che dico io e nella maniera nel quale dico le cose”.

Sul possibile esonero: “Io parlo col presidente e per me vale quello, se viene costruito qualcosa di diverso io faccio fatica a trovarne una logica. Prendo atto delle varie cose che vengono dette e va bene così, noi non dobbiamo che pensare a domani, poi quello che verrà dopo lo costruiremo in un secondo momento”.

Sul rosso a Dessena: “È un giocatore pulito, purtroppo è capitato che succedesse e saremo senza di lui. Ho due opzioni per sostituirlo, non solo Zmrhal. Domani vedrete cos’ho scelto”.

Sull’Udinese: “Squadra fisica che ha giocato bene a San Siro con l’Inter, e col Parma meritavano, visto come riescono a riempire il campo. Sono forti sulle palle inattive e in profondità, abbiamo lavorato per contrastare i loro punti forti”.