Brescia, da Torregrossa a… Torregrossa Jr: il fratello di Ernesto in prima squadra

Sulle orme del fratello maggiore. Così Raul Torregrossa punta a seguire suo fratello Ernesto. L’attaccante del Brescia è un esempio per tutta la squadra e, oltre ad essere il capitano, è il leader del gruppo. Adesso, con le Rondinelle, ci sarà anche un altro membro della famiglia: il più piccolo Raul.

Classe 2000, Raul Torregrossa è stato aggregato ufficialmente alla prima squadra dopo essersi messo in evidenza con la Primavera 2. Come riporta TMW, il Brescia potrà dunque contare su un altro attaccante che promette davvero bene. Il giovane Raul ha già diversa esperienza avendo giocato in Italia, negli allievi e poi nella Primavera del Perugia, ma anche all’estero sempre con i giovani del Leganes. In questa stagione ha giocato nella Primaversa del Brescia segnando anche 5 reti. Un nome, una garanzia. Da Ernesto a Raul, il Brescia si affida alla famiglia Torregrossa…