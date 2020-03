Brescia, Dessena: “Cellino come un padre per me”

Il Brescia non stava sicuramente vivendo un buon momento di stagione. La squadra di Lopez si trova nei bassifondi della classifica e i risultati continuano a non arrivare. I cambi di panchina finora non hanno dato gli effetti sperati ad una squadra che è oggettivamente vicina alla Serie B.

DESSENA – Uno degli elementi di esperienza della rosa è sicuramente Daniele Dessena che alla Gazzetta Dello Sport ha parlato del rapporto con Massimo Cellino: “Cellino per me è come un padre, mi ha voluto fortemente due volte a Cagliari e qui a Brescia”.

STAGIONE – Riguardo alla situazione di classifica della sua squadra ha dichiarato: “La stagione? Strana ma ci sono ancora le possibilità per svoltare, per tutti. Non siamo una squadra allo sbando”.