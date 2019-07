Brescia, Dessena: “Cellino padre calcistico. Cagliari? Sarà emozione forte…”

Daniele Dessena è pronto ad un’altra stagione da protagonista. Dopo aver lasciato la Serie A e il Cagliari, eccolo ancora una volta nel massimo campionato con la maglia del Brescia. Il patron Cellino lo ha voluto fortemente e con lui spera di poter fare molto bene anche in questa stagione.

Intervistato da Sky Sport, il centrocampista delle Rondinelle, classe ’87, ha parlato degli obiettivi stagionali ma anche della grande emozione che proverà nel sfidare da avversario il Cagliari, club con il quale ha vissuto oltre un decennio e di cui è stato anche il capitano.

VOGLIA ED EMOZIONE – “Mi sto preparando per l’ennesimo ritiro, non sono più un ragazzino ma ho tanta voglia di migliorare. Io e Gastaldello abbiamo fatto tanti anni di Serie A e possiamo dare un contributo anche ai più giovani, sono fondamentali anche per noi. Mister Corini è importante per tutti noi. Per quel che riguarda Cellino è un padre calcistico. Tornare a Cagliari sarà un’emozione forte ma la mia testa è sul Brescia”, ha detto Dessena.