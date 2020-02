Brescia, Diego Lopez: “Situazione complessa ma squadra ben allenata. C’è da combattere”

Un compito non facile quello di Diego Lopez, neo allenatore del Brescia. Rialzare le sorti delle Rondinelle dopo l’addio di Corini. Il tecnico ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro l’Udinese. Ecco le sue parole:

MOMENTO – “So che è una situazione complessa, ma la squadra è ben allenata. Quando siamo fuori guardiamo sempre le partite, ho sempre seguito il calcio italiano. So che è un campionato complesso, so che c’è da combattere a me piace”, ha detto il mister.

SQUADRA – Sullo stado dei giocatori, soprattutto dal punto di vista della mentalità: “La prima cosa che ho detto ai ragazzi è che non penso che i due allenatori siano stati i colpevoli. Bisogna prendersi le proprie responsabilità. Nessuno ci ha messo in questa situazione, ci siamo messi da soli. Il gruppo lo sa è ha voglia, me lo hanno dimostrato. Penso sia la cosa più importante”.