Brescia, Donnarumma: “Un onore giocare con Balotelli. Bravi a tenere in bilico il match fino al 90′”

Ancora in gol per il Brescia Alfredo Donnarumma, ma non è servito per portare a casa punti nella sfida giocata questa sera al Rigamonti contro la Juventus (1-2 il finale): “Difficile tenere botta contro la Juventus per novanta minuti, perché loro possono segnare in qualsiasi momento. Sono anche stato sfortunati sul mio gol. Però abbiamo tenuto vivo il match fino alla fine, siamo orgogliosi di quanto abbiamo fatto, potevamo strappare il pareggio fino all’ultimo minuto. Dobbiamo proseguire su questa squadra. Balotelli? Giocare con lui per me è un onore, possiamo fare ancora meglio insieme, sono sicuro che miglioreremo sotto ogni punto di vista. I bianconeri negli scambi stretti sono bravissimi, abbiamo fatto fatica in determinate circostanze”.