Brescia, dubbi su Lopez: al suo posto potrebbe arrivare un ex Juve

In casa Brescia si valutano diverse mosse riguardanti il futuro della squadra lombarda. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la posizione di Diego Lopez alla guida delle Rondinelle sarebbe ancora tutta da valutare. Infatti non si esclude un clamoroso ribaltone nonostante il triennale che lega l’attuale tecnico alla formazione di Massimo Cellino. Il nuovo nome per la panchina bresciana è quello di Paolo Montero. L’ex difensore della Juventus allena la Sambenedettese, ma potrebbe passare alle Rondinelle nella prossima stagione. La situazione è destinata a subire nuovi aggiornamenti.