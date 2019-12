Brescia, due cessioni in vista. E occhio anche a Donnarumma…

Parte oggi per il mini-ritiro di Roma il Brescia di Eugenio Corini, che ha chiuso il 2019 con un pareggio per 1-1 sul capo del Parma. Le Rondinelle rimarranno nella capitale dal 27 al 31 dicembre, con anche un’amichevole programmata contro il Trastevere. Oltre agli infortunati Ndoj, Dessena e Donnarumma, non sono stati convocati il difensore Felipe Curcio e il centrocampista Luca Tremolada: per i due si prospetta una cessione a gennaio, dal momento in cui fino a questo momento non hanno trovato spazio né con Corini né con Grosso nella prima metà di Serie A. Curcio è chiuso da Mateju e Martella sulla corsia di sinistra, mentre il trequartista ex Ternana da Romulo e da Spalek. Un occhio di riguardo però va anche ad Alfredo Donnarumma, bomber della B e delle prime partite di questa stagione, che piace molto al Genoa come in Serie B (Benevento, Cremonese e Frosinone su tutte).

